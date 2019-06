Haftanın En Beğenilen Albüm ve Videoları

Ersin Kaşif

Jabbar ve ‘Cesaretsizce Olmuyor’ videosu

Jabbar, ilk solo albümü “Yineleme”den yayınladığı ikinci videosu ‘Cesaretsizce Olmuyor’ ile müzikseverlerin karşısında! Yönetmen koltuğunda Emre Küçükosman’ın oturduğu ‘Cesaretsizce Olmuyor’ videosunu Youtube üzerinden hemen izleyin: https://bit.ly/2XbbgeP Söz ve bestesi Jabbar imzası taşıyan ‘Cesaretsizce Olmuyor’u dijital müzik platformları üzerinden dinlemek ve satın almak için işte adres: https://UMGTurkey.lnk.to/CesaretsizceOlmuyor

Deeperise ile ortak çalışmaları ‘Raf’ ve ‘Geçmiş Değişmez’ ile milyonlara ulaşan Jabbar, Universal Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ve müzik marketlerde yerini alan “Yineleme” albümü ile müzikseverleri eşsiz bir yolculuğa davet ediyor.

MADONNA’NIN 14. STÜDYO ALBÜMÜ “MADAME X” 14 HAZİRAN’DA ÇIKIYOR!

Müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği yeni Madonna albümü “Madame X”, 14 Haziran 2019’da Universal Music etiketiyle yayınlanacak. Şu an dijital platforlarda ön siparişle satın alınabilen albümün ilk şarkısı, Kolombiyalı superstar Maluma’nın vokalleriyle eşlik ettiği ‘Medellin’ ilk olarak 17 Nisan akşamı Zane Lowe’un World Record programında dinleyicilerle buluşmuştu. Madonna’nın yeni albümünden yayınlanan ilk single olan ‘Medellin ft. Maluma’yı dijital platformlar üzerinden satın almak ve dinlemek için işte adres: https://UMGTurkey.lnk.to/madonna-medellin

“Madame X” in şarkı listesi ise aşağıdaki şekilde: 1. Medellín with Maluma 2. Dark Ballet 3. God Control 4. Future ft. Quavo 5. Batuka 6. Killers Who Are Partying 7. Crave ft. Swae Lee 8. Crazy 9. Come Alive 10. Extreme Occident **yalnızca deluxe versiyon 11. Faz Gostoso ft. Anitta 12. Bitch I’m Loca ft. Maluma 13. I Don’t Search I Find 14. Looking for Mercy **yalnızca deluxe versiyon 15. I Rise

Dünya Çocuk Gününü Sahnede Kutladılar

Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesinde, dünya çocuk günü etkinlikleri ve kutlamaları vardı. Özellikle, belediyesi olan yerleşim yerleri, çok kapsamlı ve heyecanlı görüntüler verdiler. Bunlardan biri de, Değirmenlik’te gerçekleşen etkinlikler oldu. Değirmenlik belediye başkanı Ali Karavezirler’in, etkinliğe katılan tüm çocukları sahnede kutlaması, güzel bir davranış oldu. FOGEM tarafından düzenlenen 13.Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali’ne katılan Rusya, Hindistan, Ukrayna, Türkiye, İrlanda, Bulgaristan, Makedonya’dan gelen çocuklar da, Değirmenlikteki organizasyonda sahneye çıktılar. Çevre köylerden, birçok dernekten ve bölge ilkokulları’ndan bu etkinlik için hazırlanan çocuklar da sahnedeydi. Genç Yetenekler Production küçükler keman orkestrası da, ilk sahne deneyimlerini Değirmenlik’te sahneye çıkarak gerçekleştirdiler.