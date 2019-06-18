Haftanın 7 günü, 340 kişilik turist gemisi gelecek

Ayşe GÜLER

4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde çalışmaları başlayan Antalya-Girne gemi seferleri, 1 Temmuz itibariyle hayata geçiyor.

Haftanın 7 günü yapılacak seferlerde 340 kişilik turist gemisi, taşıdığı turist kafilesi ile Girne’ye gelecek. Sabah saatlerinde adaya gelecek gemi, akşam saatlerinde ayrılacak.

Turizm Eski Bakanı, DP Milletvekili Fikri Ataoğlu, yeni düzenleme ile turizme ciddi katma değer sağlanacağını söyledi.

Gemi seferleriyle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Ataoğlu, “Adaya gelecek kişiler, yalnızca Girne’ye değil, Mağusa ve Lefkoşa’ya da gidebilecek” dedi.

Turizm Eski Bakanı, DP Milletvekili Fikri Ataoğlu:

“Turizm adına önemli adım”

Turizm Eski Bakanı, DP Milletvekili Fikri Ataoğlu, 2018 Nisan ayında çalışmaları başlayan Antalya-Girne gemi seferlerinin 1 Temmuz itibariyle hayata geçecek olmasını turizm adına önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Ataoğlu, bu konuyla ilgili Antalya yanı sıra Almanya-Berlin Fuarı’nda da görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.

O dönemde gemi ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşandığını, bu nedenle TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 2-3 kez bir araya geldiklerini de kaydeden Ataoğlu, uygulamanın 1 Temmuz itibariyle hayata geçeceğini belirtti.

“Ciddi katma değer sağlanacak”

Ataoğlu, hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere her gün 340 kişilik turist gemisinin “Cruise mantığı” ile sabah saatlerinde Girne’ye geleceğini, akşam saatlerinde de adadan ayrılacağını ifade etti.

Ataoğlu, uçak bileti fiyatlarına yansıyacağı düşüncesiyle ilk etapta Alanya-Girne arasında gemi seferlerini başlattıklarını dile getirerek, bu uygulamanın beklenilen düzeyde olmadığını kaydetti.