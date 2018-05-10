Hadise, şenliğe renk katacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “UKÜ 20. Bahar Şenlikleri-CONNECT” kapsamında Türkiye’nin sevilen sanatçısı Hadise, 11 Mayıs Cuma akşamı saat 21:30’da UKÜ Amfi Tiyatro’da konser verecek.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde hayranlarıyla bulaşacak olan Türkiye’nin sevilen sanatçısı Hadise, şarkıcılığı yanı sıra söz yazarlığı alanlarında da çalışmalar yapıyor. Hadise albümünde yer alan Superman, Aşk Kaç Beden Giyer ve Mesajımı Almıştır O şarkılarının klip yönetmenliğini de üstlenerek, kendisini çok yönlü olarak geliştiren bir sanatçı.

Belçika'nın “Popstar”ı olan Idool adlı yarışmaya 2003 yılında katılması ile müzik sektörüne giriş yapan Hadise, hızla yükselerek muhteşem enerjisi ve sahne performansı ile her yaştan dinleyici kitlesine sahip olmayı başardı. Hadise, dillere dolanan Deli Oğlan, Dillere Destan, Aşk Kaç Beden Giyer, Şampiyon, Nerdesin Aşkım gibi unutulmaz şarkıları ile 11 Mayıs Cuma akşamı hayranlarıyla buluşacak.

UKÜ’nün düzenlediği en büyük kültür-sanat festivali olma özelliği taşıyan Bahar Şenlikleri, 09-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında UKÜ Kampüsü’nde gerçekleşecek. Festival kapsamında yer alacak tüm konser ve etkinlikler, halkımıza açık ve ücretsiz olacak.