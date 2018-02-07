Güzelyurt’ta kaçak tavşan avlayan 2 kişi tutuklandı!

Güzelyurt’ta 4 Şubat gecesi araç ile kaçak tavşan avlayan 2 kişi tutuklandı, mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı. KKTC Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Güzelyurt’ta 4 Şubat Pazar gecesi saat 21.30 sıralarında, 38 yaşındaki M.O. ve 39 yaşındaki M.E. araç içerisinden ava kapalı bölgede, kanunsuz olarak avlandıkları sırada polis tarafından görüldüklerini fark etmeleri üzerine konu aracı terk edip kaçtıkları belirtildi. Yapılan soruşturma kapsamında olayla ilgili söz konusu 2 şahıs tespit edilerek tutuklandığı bahse konu araç içerisinde bulunan av tüfeği ve muhtelif markalarda 14 av tüfeği fişeği ile projektör ele geçirilerek emare alındığı aktarıldı. Ayrıca yapılan aramada, ova tavşanı tüyleri, arabanın arka ışıklarının istenildiği zaman söndürülecek şekilde yapılmış düzenek ve projektör kullanabilme amaçlı, arabanın aküsünden beslenmiş kablolar da ele geçirildiği kaydedildi. Polisin uzun süredir kaçak av yapan bu kişileri takip ettiği, söz konusu bölgedeki bahçe sahiplerinin de ekinlere verilen zarar nedeniyle büyük şikayeti olduğunu belirtildi. Bu süreç içerisinde Avcılık Federasyonuna giden ihbarlar ve bilgilerin de Güzelyurt Polisi ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahsıların mahkemeye çıkartılarak, 40’ar bin TL kefalete bağlanıp, 5’er bin TL de nakit teminat ödeme şartıyla teminatla serbest bırakıldığı açıklandı.. Avcılık Federasyonu Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri, gösterdiği çalışma ve başarıdan dolayı Güzelyurt Polisine teşekkür ederek, suçluların ağır şekilde cezalandırılmalarını da talep etti.