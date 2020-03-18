Güzelyurt'ta belirlenecek kişilere gıda ve ilaç yardımı yapılacak

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, sosyal yardım alan kişilere gıda ve ilaç yardımı yapılması kararı aldı.

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ile Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katılımıyla yeni tip Corona virüsüne karşı alınacak önlemler gündemiyle Güzelyurt Belediyesi toplantı salonunda toplantı yaptı.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, toplantıda Sosyal Yardım Dairesi tarafından belirlenecek kişilere gıda, hijyen ve ilaç tedariki yapılması; açık bulundurulması zorunlu olan işyerleri ve işçi yatı evlerinin nin hijyen ve sağlık denetimlerinin sürdürülmesi yönünde karar üretildi.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamada vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirtti.