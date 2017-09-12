Güzelyurt'ta 45 araca yasal işlem

Güzelyurt Polis Müdürlüğü dün 20:00-22:00 saatleri arasında, sorumluluk sahası içerisinde, trafik ve asayiş operasyonu düzenledi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satış yerleri ve kahvehaneler kontrol edildi; herhangi olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde ise, toplam 319 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.