Güzelyurt yolunda uyuşturucu alışverişi

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde Serhatköy Kavşağı’nda şüpheli görülen araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlılar M.K., ve M.D.K., ile uyuşturucu sattığı tespit edilen C.D.D., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde Serhatköy Kavşağı’nda 11 Nisan 2020 tarihinde saat 19.10 raddelerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı M.K.’nin kullanmakta olduğu ve M.D.K.’nin yolcu olarak bulunduğu PE 135 plakalı aracın şüpheli görülmesi üzerine durdurulduğunu söyledi.

Polis akabinde yapılan kontrolde zanlı Kocabıyık’ın giymekte olduğu kot pantolonun sağ ön cebi içerisinde üç ayrı şeffaf naylonlara sarılı yaklaşık 4 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edilip araçta yolcu olarak bulunan zanlı Karışık ile tutuklandıklarını söyledi.

800 TL’ye satın aldılar…

Polis mesele ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde zanlıların söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aynı gün C.D.D.’den 800 TL karşılığında satın aldığının tespit edildiğini ve zanlının ayni gün Güzelyurt’ta tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

İtiraf ettiler…

Özder, tutuklanan her 3 zanlının gönüllü ifade verdiğini zanlı C.D.D.’nin ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi şuan aranmakta olan bir şahsın aracılığı ile Nisan ayı içinde Güney Kıbrıs’tan 50 gram olarak ithal ettiğini ve bir kısmını içip bir kısmını da tanımadığı şahıslara verdiği itirafında bulunduğunu söyledi. Polis alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca aranan bir şahsın bulunduğunu belirterek ilk etap da zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.