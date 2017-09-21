Güzelyurt Barış İlkokulu’nda ‘Özel sınıf’ iddiası!

Güzelyurt Barış İlkokulu Müdürü Gökçen Kubilay özel bir sınıf oluşturulduğuna yönelik iddiaları yalanlarken, Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdür Muavini Hakkı Başarı da konuyla ilgili İlköğretim Dairesine bir bilgi gelmediğini belirterek, “böyle bir şey olacağına da inanmıyorum” dedi.

Didem MENTEŞ

Güzelyurt Barış İlkokulu’nda bazı öğrencilerin özellikle seçilerek ‘özel sınıf’ oluşturulduğu iddia edildi. Okul Müdürü Gökçen Kubilay ile okuldan bir öğretmene, öğrenciler arasında seçme şansı verildiği, kadın öğretmenin kendi sınıfına 1-2 tane TC kökenli subay seçtiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili diğer öğretmenler ve aileler arasında huzursuzluk yaşandığı, konun Eğitim Bakanlığı’na da iletildiği ileri sürüldü.

Eğitim Bakanlığı ve okul idaresi iddiaları doğrulamadı.

Kubilay: “Astı astarı olamaz”

YENİDÜZEN, iddialarla ilgili Güzelyurt Barış İlkokulu Müdürü Gökçen Kubilay’a ulaştı, Kubilay tüm iddiaları reddetti.

Gökçen Kubilay, okulda özel bir sınıf oluşturulduğuna yönelik iddiaların astı astarı olmadığını ifade ederek, tüm iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Okuldaki tüm sınıflarda öğrenci sayılarının eşit olduğunu belirten Kubilay, subay çocuklarının da tüm sınıflara eşit şekilde dağıtıldığını ifade etti.

Başarı: “Böyle bir bilgi gelmedi”

Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdür Muavini Hakkı Başarı, konuyla ilgili İlköğretim Dairesine bir bilgi gelmediğini belirterek, “böyle bir şey olacağına da inanmıyorum” dedi.