'Güzel Sanatlar'a başvuruları sürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF), geleceğin en çok tercih edilen meslekleri arasında gösterilen Grafik Tasarım Bölümü ile Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) bölümlerinde eğitim görecek öğrenci adaylarının seviye belirleme sınavı başvuruları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, KKTC -TC ve yabancı uyruklular için 6 Eylül 2018 Perşembe günü saat 10:00’da fakülte binasında seviye belirleme sınavı yapılacaktır.

Türkiye’den kayıt yaptıracak adayların, 2018-ÖSYS sonuçlarına göre puan türlerinin herhangi birinden barajı (150 puan ve üzeri) geçmiş olmaları gerekmektedir. KKTC vatandaşı adayların ise, öğrenci işlerine doğrudan ön kayıt yaptırdıktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi GSTF’nin yapacağı seviye belirleme sınavına girmeleri yeterli olacaktır.

Seviye belirleme sınavına girmek isteyen adaylar 05 Eylül 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar YDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ön kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi. Türkiye ve yurtdışından kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi temsilciliklerine başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular için YDÜ temsilciliklerine (http://aday.neu.edu.tr/turkiye-kayit-burolari/) adresinden ulaşılabilir.