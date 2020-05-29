Güvercinlik kavşağında korkutan kaza
Güvercinlik kavşağında az önce meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen ilk bilgiler arasında kazaya iki kamyon ve bir salon araç karıştığı var...
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Güvercinlik kavşağında az önce meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen ilk bilgiler arasında kazaya iki kamyon ve bir salon araç karıştığı var. Trafik kontrollü olarak verilirken, polisin olay yerinde olduğu öğrenildi.
Detaylar az sonra…
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Etiketler : KAZA, GÜVERCİNLİK
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