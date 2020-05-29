Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Güvercinlik kavşağında korkutan kaza
Güvercinlik kavşağında korkutan kaza

Güvercinlik kavşağında korkutan kaza

Güvercinlik kavşağında az önce meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen ilk bilgiler arasında kazaya iki kamyon ve bir salon araç karıştığı var...

A+A-

Güvercinlik kavşağında az önce meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen ilk bilgiler arasında kazaya iki kamyon ve bir salon araç karıştığı var. Trafik kontrollü olarak verilirken, polisin olay yerinde olduğu öğrenildi.

g-kaza.jpg

Detaylar az sonra…

 

Bu haber toplam 729 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler