Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma görevini vermesiyle ilgili olarak Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarını kabul etmeye başladı. UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile yapılan görüşmenin ardından Akıncı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul etti.

Erhürman görüme sonrası şu açıklamayı yaptı: Bugünkü görüşmelerin ardından bir kanaat oluşacak. 4'lü koalisyonda kararlılık Cumhurbaşkanı’nın bilgisindedir.

Ortaya çıkan meclis aritmetiği ve ortaya koyduğu koalisyon seçenekleri üzerine görüştük

Sayın Cumhurbaşkanı tüm partilerle görüşecek ve Anayasa ve teamüller çerçevesinde görevlendirme yapacak.

Bu bir Ön görüşmeydi, Sayın Cumhurbaşkanı kanaatleri alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı görevlendirmeyi nasıl yapacağını bu kanaat uyarınca Anayasa ve teamüller çerçevesinde belirleyecek.

Seçimlerden hemen sonra anlaşma diye bir şey söz konusu değil, önce gayrı resmi görüşmeler yaptık. Bu 4 parti resmi görüşmelere geçilebileceği noktasına geldi, resmi görüşmeler başladı. Bu da Sayın Cumhurbaşkanının bilgisindedir, biz de Sayın Cumhurbaşkanına bunları aktardık.

Bugün herhalde bir görevlendirme için erken olur ama Sayın Cumhurbaşkanı çok erken sürede görevlendirme yapacaktır

Taslak çalışma ortaya çıktı, şu anda Hükümet Programı üzerinde çalışmak mümkün değil. Hükümetin nasıl olacağı belirlendikten sonra, bakanlıklar da şekillenir Hükümet Programı’nda ilgili bakanlar da yer alır, görüşleri olur.

Bu akşam parti başkanları ile bir araya gelebiliriz.

Dün yaşananların asla tekrarlanmaması için herkese sorumluluk düşmektedir. Herkes sağduyu ve sorumlulukla davranmak değerlendirmelerini yapmak zorundadır.

Bu ülkede gurur duyacağımız bir Meclis Çalışma ortamı, demokrasi ortamı içinde yaşamamız gerekmektedir.

Dün çok net bir şekilde her tarafta bir güvenlik zafiyeti ortaya çıktı. Bu çok objektif olarak herkes tarafından gözlenen bir şey. Bu konuda eksikliklerin tamamlanması için gereken yapılmalı. Polis teşkilatının yasalardaki görevi budur, bu konudaki zafiyetin bir an önce giderilmesi gerekir.