“Guterres devam, Kocas hayır dedi”

Cenevre’de dün başlayan Kıbrıs konulu konferansın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, prosedüre, çalışma grupları oluşturularak devam edilmesi önerisini Türkiye ve İngiltere kabul ederken; Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas reddettiği için 18 Ocak tarihine ertelendiği haber verildi.

Politis “Genel Sekreter Devam Edilmesini İstedi Ama Kocas İstemedi… Cenevre’deki Konferans 18 Ocağa Ertelendi… Yunan Dışişleri Bakanı’nın Erken Açıklamaları Yüzünden Kargaşa” başlıklı manşet haberinde, Guterres’in, prosedürün Cenevre’de siyasi düzeyde devam etmesini planladığını ancak tarafların tezleri arasında farklılıklar saptadığı için, derhal çalışma grupları kurulmasını önerdiğini yazdı.

Genel Sekreter ve üç garantör ülke dışişleri bakanlarının görüştüğünü, görüşme sonrasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas’ın, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile erteleme ihtimalini görüştüğünü yazan gazete, 23 Ocağa kadar erteleme için ilke anlaşmasına vardıklarını ancak bu anlaşmanın nihai olmadığını, buna rağmen Kocas’ın alelacele basının karşısına çıkarak bu düşünceyi açıkladığını ve tepkiye neden olduğunu belirtti.

Gazete Guterres akşamüzeri bütün taraflara, müzakereleri Cenevre’de sürdürmeye hazır olup olmadıklarını sorduğunda Türkiye ve İngiltere “evet” derken Kocas, Yunanistan’ın hazır olmadığını ve prosedüre katılabilmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söyleyerek bir haftalık erteleme talep etti. Atina kaynaklı bilgiler, Yunanistan’ın bundan sonraki özlü adımı atmadan önce yeni Amerikan yönetiminin görevi devralmasını beklemek istediği yolunda. Kocas’ın bu müdahalesi üzerine bütün tarafların (gazete “Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Kıbrıs, iki toplum, BM ve AB” olarak sıraladı) teknokratlarının 18 Ocak’ta Cenevre’de buluşmasına, birkaç günde çerçeveyi tamamlamalarına ve Kıbrıs konferansının dün gerçekleşen şekli ve oluşumu ile yeniden toplanmasına karar verildi.



“Tek sorun Anastasiadis’in 20-30 Ocak’taki planlı seyahatleri”



Gazete tek sorunun, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 20-30 Ocak arasındaki planlı seyahatleri olduğuna işaret etti ve bu soruna çözüm aranacağını belirtti. Haberde Kocas’ın yaptığı açıklama ile nihayetinde uzlaşılan arasında da önemli fark bulunduğuna dikkat çekildi. Gerçekte teknokratik istişareye iki toplum ve AB de doğrudan katılacak ancak Kocas, sadece garantörlerin katılacağını açıklamıştı. Rum heyetin Kocas’ın açıklaması nedeniyle sürpriz ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Gazete kurulacak çalışma gruplarının, tarafların masaya koymak isteyeceği soruların listesini hazırlayacağına işaret ederek soruların, tarafların endişeleri ve Güvenlik başlığında masaya getirmek istedikleri konularla ilgili olacağını belirtti.