Güneye geçirilen kaçak köfteler imha edildi

Kermiya geçiş noktasında dün güneye izinsiz geçirilmeye çalışılan 200 adet donmuş bulgur köftesi ele geçirildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, ismi açıklanmayan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi kiralık araçla güneye geçmeye çalıştığı sırada Kıbrıs gümrük memurları tarafından durduruldu. Arabanın bagajında bulunan 200 adet donmuş bulgur köftesine el koyan görevliler daha sonra köfteleri imha etti.

Cyprus Mail’e konuşan Kıbrıs Gümrük Dairesi yetkilisi Christos Christou, kuzeyden güneye büyük miktarda gıdanın geçişinin yasak olduğunu söyledi.

Geçişlerde kabul edilebilir miktarlarla ilgili bir kılavuz bulunmadığını belirten Christou, “gümrük memurlarımız 200 köfteyi fazla buldu” dedi.

İmha ediş şekli ile ilgili de bilgi veren yetkili, “gıdalar bir çöpe konuldu ve üzerlerine ilaç döküldü, böylece yenemez duruma getirildiklerini” aktardı.

Haberde ayrıca, Kıbrıs Gümrük Dairesi’nin söz konusu kişiye 200 Euro ceza kestiği yazıldı.