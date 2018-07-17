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Güneyde yurt dışı seyahatleri arttı

Güneyde yurt dışı seyahatleri arttı

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, Haziran 2018’de Kıbrıslıların yurt dışına gerçekleştirdikleri yolculuklar %4,7 artış gösterdi

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Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, Haziran 2018’de Kıbrıslıların yurt dışına gerçekleştirdikleri yolculuklar %4,7 artarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 110.233’ten 115.450’ye ulaştı.
 
Kıbrıs İstatistik Dairesinin Yolcular Anketine göre, Haziran 2018’de Yunanistan’dan adaya gelen/dönen Kıbrıs sakinlerinin sayısı %4,2 artış (Haziran 2018’de 40 bin 911 Haziran 2017’de 39 bin 254) kaydetti  ve bir önceki yıla kıyasla Britanya’dan %20,4 düşüş göstererek 24.998’den 19. 905’e geriledi.

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