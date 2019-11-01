Güneyde polisi harekete geçiren görüntüler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere polis soruşturma başlattı. Kıbrıs’ın güneyinde, ismi açıklanmayan bir adamın çoraplı ayakları ile anayolda araba sürdüğünü yansıtan videosu polisi harekete geçirdi. Kıbrıs polisi kendi Twitter hesabından videodan paylaştığı bir kare ile şu uyarıyı yaptı: Araba kullanmak ne bir oyun, ne de şaka. Direksiyon başında sorumlu davranmak hem kendi can güvenliğimiz, hem de başkalarının emniyeti için önemli.

Adamın daha sonra yeni paylaşımla aslında araba kullanmadığı, arabasının treyler ile çekildiğini yazdığı bildirildi.

Kaynak Cyprus Mail