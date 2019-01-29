Güneyde MED 7 heyecanı

Kıbrıs Cumhuriyeti ile AB üyesi 7 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu MED 7 zirvesi bugün Kıbrıs’ta yapılıyor.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, 5’inci MED 7 zirvesinde, mülteci, İngiltere’nin AB’den çıkması, enerji güvenliği, 2021-2027 bütçe çerçevesi, Euro bölgesi ülkelerindeki gelişmeler, iklimsel değişiklikler ve Avrupa Birliği’nin karşı karşıya kaldığı sorunların ele alınacağını yazdı.

Habere göre, zirveye, Kıbrıs Cumhuriyeti yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Malta katılacak.

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, konu hakkında yaptığı açıklamada, yedi ülkenin ortak konuları bulunduğunu, bunlardan bazılarının Avrupa’nın karşı karşıya büyük sorunlar olduğunu ifade etti.

Dün Kıbrıs’a gelen Portekiz Başbakanı Antonio Costa bu sabah Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildi.

Anastasiadis, zirveye paralel olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MED 7 zirvesi nedeniyle polis geniş çapta güvenlik önlemleri aldı. Larnaka ve Lefkoşa’daki bazı yollar trafiğe kapatıldı. MED 7 zirvesi için 800’ü aşkın polis görev yapıyor.