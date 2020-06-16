Güneyde itfaiye uçakları eğitim uçuşu yaptı

Kıbrıs’ın güneyindeki itfaiye uçakları, Larnaka’da eğitim uçuşları yaptı.

Sıcak geçen yaz mevsiminde artan yangınlara havadan müdahalede mürettebat arasındaki koordinasyonu artırmak için yapılan uçuşlara dört küçük uçak ve beş helikopter katıldı.

Cyprus Mail’de yer alan haberde koordinasyon amaçlı eğitim uçuşlarının sezon başında planlandığı ancak bu yıl Corona virüs salgını nedeniyle geciktiği belirtildi.