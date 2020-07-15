Güneyde iş kazası can aldı

Limasol’da 65 yaşındaki bir şahıs, çalıştığı sırada üzerine bir buçuk ton ağırlığında tahta kalasların devrilmesi sonrası yaşamını yitirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, 65 yaşındaki Lukas Mosfilis’in Limasol’da çalıştığı iş yerinde, içi kalaslarla dolu konteynırın boşaltılması sırasında üzerine kalas düşmesi sonucu ağır yaralandığını yazdılar.

Gazete, talihsiz işçinin üzerine bir buçuk ton ağırlığında kalas düştüğünü, hastaneye kaldırılan şahsın kurtarılamadığını vurguladı.