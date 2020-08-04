Güneyde iş kazası: 58 yaşında hayatını kaybetti

Larnaka’da önceki gün meydana gelen iş kazasında, 58 yaşındaki Hristakis Asiikkis’in, hayatını kaybetti.

Alithia gazetesi, Asiikkis’in forklift üzerinde bulunduğu sırada, 4 metre yükseklikteyken bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştüğünü ve hayatını kaybettiğini yazdı.

Haberde, güneydeki Memur Sendikası PASİDİ’nin, artan iş kazaları nedeniyle endişeli ve üzüntülü olduğuna dair mesaj yayınladığı kaydedildi.