Güneyde iş kazası: 58 yaşında hayatını kaybetti
Larnaka’da önceki gün meydana gelen iş kazasında, 58 yaşındaki Hristakis Asiikkis’in, hayatını kaybetti.
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Larnaka’da önceki gün meydana gelen iş kazasında, 58 yaşındaki Hristakis Asiikkis’in, hayatını kaybetti.
Alithia gazetesi, Asiikkis’in forklift üzerinde bulunduğu sırada, 4 metre yükseklikteyken bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştüğünü ve hayatını kaybettiğini yazdı.
Haberde, güneydeki Memur Sendikası PASİDİ’nin, artan iş kazaları nedeniyle endişeli ve üzüntülü olduğuna dair mesaj yayınladığı kaydedildi.
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