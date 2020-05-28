Güneyde iki yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 2.602 test yapıldı, 2 yeni vaka tespit edildi.



Yeni COVID-19 hastalığı vakaları ile ilgili olarak, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, yeni 2 vaka daha önce teyit edilmiş vakaların takibi sonucu ortaya çıktı.

Ayrıca şu testler yapıldı;

Kuaförler, berberler, güzellik salonları ve restoranlarda 10.000 test programı kapsamında 730 örnek alındı, herhangi yeni bir vaka saptanmadı,



Okullarda 20.000 test programı kapsamında öğrenci ve okul personeline yönelik 1042 yeni test yapıldı, olumsuz bir sonuç görülmedi.



Perakende ve inşaat şirketlerinde 142, aile doktorlarından Halk Sağlığı Kliniklerinden 64, Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarından 175 test yapıldı.



Ayrıca yurt dışından gelenlerden 41 laboratuvar testi tamamlandı, herhangi bir pozitif vaka görülmedi.



Özel işletmelerde de rastgele 348 laboratuvar testi yapıldığı bilgisi verildi.



Dr. Mario Loizou, Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde 4 kişinin tedavi edilidiğini, bunlardan biri Yoğun Bakım Ünitesinde olduğunu açıkladı.



Bilim Kurulu Direktörü Dr. Leontios Kostrikkis ise verilerin çok iyimser bir tablo oluşturduğunu belirtti.