Güneyde geçiş noktalarına termal kamera

Kıbrıs Rum hükümeti, güney ile kuzey arasındaki geçiş noktalarına yarından itibaren termal kameralar yerleştiriyor.

Güneydeki haber kaynaklarına göre, bugün Başkanlık Sarayı’nda Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Corona virüs salgını konusu ele alındı.

Habere göre, toplantı sonrasında açıklamada bulunan Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, sıgeçiş noktalarına yarından itibaren termal kameralar yerleştireceklerini ve hemşire sayısını arttırma yönüne gideceklerini vurguladı.

Palmas ayrıca, geçiş noktalarının bazılarının Corona virüs salgının engellenmesi çerçevesinde kapatılması kararının Kıbrıs sorunuyla ilişkili siyasi bir karar olmadığı iddiasında da bulundu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıs’ın güneyinin yeni bir göç dalgasını daha kaldıramayacağını ve bu yönde AB nezdinde girişimler gerçekleştireceklerini açıkladı.

Nuris, Kıbrıs’ın güneyine bugün gelen 153 kmülteci ile birlikte son üç günde gelenlerin toplam sayısının 223 olduğunu vurgulayarak, Mağusa denizi açıklarında da şüpheli bir teknenin takip edilmekte olduğunu sözlerine ekledi.