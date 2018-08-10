Güneyde et fiyatlarında indirim

Fehime ALASYA

Temmuz ayının sonunda Kıbrıs’ın güneyinde kuzu eti fiyatlarına yapılan yaklaşık 1 Euro’luk artış, bu hafta geri alındı. 7,99 Euro olan kuzu eti, 6,99 Euro’ya çekildi, 46 TL olan kuzu pirzolanın fiyatı 42 TL’ye düşürüldü.

Kuzeyde kilosu 60 TL olan kuzu pirzola, güneyde 42 TL’ye alıcı buluyor.

Sebze, meyve ve et ürünlerindeki fiyat karşılaştırmalarında ise sebze ile meyveler güneyde yüksek fiyattan tüketiciye ulaşırken, etin, yükselen dövize karşın daha ucuz olduğu görüldü.

24 Temmuz’da Kıbrıs’ın güneyinde kuzu eti fiyatlarında 1 Euro’luk artışa gidilmesinin ardından dün de fiyatlar yeniden aynı oranla aşağıya çekildi.

Güneyde 7,99 Euro yani 46 TL olan kuzu pirzolanın fiyatı, 6,99 Euro’ya yani 42 TL’ye düşürüldü, kuzu kıyma ise 44 TL’den 42 TL’ye geriledi. Güneydeki bu düşüşün nedeni ise ‘Bayram öncesi indirimine’ bağlandı.

GÜNEYDE ET FİYATLARINDA İNDİRİM: Temmuz ayının sonunda Kıbrıs’ın güneyinde kuzu eti fiyatlarına yapılan yaklaşık 1 Euro’luk artış, bu hafta geri alındı. 7,99 Euro olan kuzu eti, 6,99 Euro’ya çekildi, 46 TL olan kuzu pirzolanın fiyatı 42 TL’ye düşürüldü.

Kuzeyde 5, güneyde 2 üründe gerileme

Sebze ve meyve reyonlarında Kıbrıs’ın kuzeyinde birçok ürün fiyatında gerileme görülürken, güneyde fiyatlar neredeyse aynı oranda seyretti.

Kuzeyde fiyatı düşen beş ürüne karşın, güneyde 2 üründe düşüş yaşandı.

Dövizin yükselişi ise bu hafta da hız kesmedi. Geçtiğimiz hafta 5,76 olan 1 Euro, bu hafta 6,13 TL ile işlem gördü.

KUZEYDE SEBZE FİYATLARINDA GERİLEME: Kıbrıs’ın kuzeyinde fiyatı ile geçtiğimiz hafta gündem olan domates, bu hafta 50 kuruş gerilerken, fiyatı en büyük düşüşe uğrayan ürün 7,50 TL ile taze fasulye oldu. Fiyatı düşen diğer ürünler arasında salatalık, kavun, patates ve taze fasulye olurken, karpuz, dolmalık biber ve verigo üzüm yer aldı.

Kuzeyde verigo ve fasulye fiyatlarında beklenmeyen hareketlilik

Kıbrıs’ın kuzeyinde fiyatı ile geçtiğimiz hafta gündem olan domates, bu hafta 50 kuruş gerileyerek, 6,95’ten 6,45’e düştü.

Kuzeyde fiyatı düşen diğer ürünler salatalık, kavun, patates ve taze fasulye olurken, karpuz, dolmalık biber ve verigo üzüm oldu.

Buna göre fiyatı en büyük düşüşe uğrayan ürün 7,50 TL’lik gerileme ile taze fasulye olurken, fiyatı en fazla yükselen ürün ise yaklaşık 4 TL’lik artış ile verigo üzüm oldu.

Geçtiğimiz hafta kilosu 20 TL civarında olan taze fasulye, bu hafta 12,50 TL’den işlem gördü.

Verigo üzüm ise bir hafta arayla 8,75 TL’den 13 TL’ye yükseldi.

Güneyde en büyük fiyat düşüşü incirde

Kıbrıs’ın güneyindeki tazelik reyonunda ise salatalık ve incir fiyatlarında gerileme görülürken, kabak, domates ve taze fasulye fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Buna göre; Salatalık 14 TL’den 8,27 TL’ye, incir ise 28,51 TL’den 18 TL’ye düşerken, bal kabağı 10 TL’den 11,95 TL’ye, domates 7,20 TL’den 7,66 TL’ye, taze fasulye ise 24 TL’den 26 TL’ye çıktı.

Güneydeki en büyük fiyat düşüşü ise 10 TL’lik gerileme ile incirde yaşandı.

Kuzey-Güney farkı açılıyor

Geçtiğimiz haftadan bu haftaya değişen fiyatlarla birlikte Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında bazı sebze fiyatlarında yarı yarıya fark ortaya çıktı.

Kuzeyde kilosu 12,50 TL olan taze fasulye, güneyde 26 TL’den alıcı buldu.

Taze fasulye yanında bal kabağı, maydanoz, marul, limon, dolmalık biber ve bamya fiyatlarında da adanın her iki kesimi arasında büyük fiyat farkı görüldü.