Güneyde ‘eşit haklar’ zinciri

Kıbrıs’ın güneyinde kadınlar ‘insan zinciri’ oluşturarak, hayatın her alanında eşit haklar ve fırsat eşitliğini gündeme taşıdı. Larnaka’dan Limasol’a, Lefkoşa’dan Baf’a yoğun ilgi gören eylem, öğlen 11 ile 12 saatleri arasında, 1 saat boyunca sürdü. Etkinlik, Kıbrıs'ın her yerinde kadınlar ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları tarafından düzenlendi.

Özellikle kadına yönelik her türlü şiddetin gündeme taşındığı eylemde, karar alma mekanizmalarında fırsat eşitliği talebi seslendirildi. İşyerlerindeki ayrımcılık, cinsiyetçiliğe sıfır tolerans eyleminde en önemli temalarını oluşturdu.