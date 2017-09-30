Güney Kıbrıs Yüksek Mahkemesi 3’ü Kıbrıslı Rum 3’ü Bangladeşli 6 sanığı, yetişkin insan ticareti, komplo, sahte belge ve kişisel belgelere el koymaktan suçlu buldu.

Fileleftheros’un “Uyuması İçin Tavuk Kümesine Koydular… 6 Sanık İnsan Ticareti ve İstismarından Suçlu” başlıklı haberine göre, Lefkoşa Yüksek Mahkemesi yabancı işçilerin çeşitli işverenler tarafından istismar edilmesi, insanlık dışı yaşam şartlarına zorlanması, darp edilmesi ve ücretlerinin verilmemesi davasında 3’ü Kıbrıslı Rum 6 Bangladeşli sanığı suçlu buldu. Bangladeş’ten Güney’e işçileri taşıyan Bangladeşli bir kişinin ise kaçtığı ve aranmakta olduğu belirtildi.

Haberde, Bangladeşli işçilerin, kendilerini Güney Kıbrıs’a götürecek kişiye 11-12 bin Euro ödemek için kendi ülkelerindeki mallarını satmak zorunda kaldıkları, borçlu bırakıldıkları ve haftanın 7 günü çalıştırılmalarına rağmen kendilerine ücret ödenmediği belirtildi, mahkeme tarafından saptanan çeşitli vakalardan detaylar aktarıldı.

Habere göre, bir çiftlikte çalıştırılan Bangladeşlinin, tavuk kümesinde uyumaya, soğuk suyla banyo yapmaya, su tesisatı olmayan bir tuvaleti kullanmaya, bir diğeri pis bir mutfakta zeminde uyumaya zorlandı. 7 gün, günde 12 saat çalıştırılan işçilere pilav ve patatesten başka yemek verilmediği, yemek istedikleri ve/veya paralarını istedikleri zaman tehdit edilip dövüldükleri belirlendi.

Habere göre insan ticareti ve istismarından suçlu bulunan sanıklar hakkındaki ceza ileriki dönemde belirlenecek. Anımsanacağı üzere Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak, geçtiğimiz günlerde yabancı işçilerin 50 dolara çalıştırılması talebinde bulunmuş, büyük tepki toplamıştı