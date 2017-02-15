Kıbrıs’ın güneyinde, şehir merkezinde doğa ile iç içe, dere kenarlarında yaratılan yaşam alanı, hem dere kenarlarının değerlendirilmesine hem de dere kenarlarına yapılaşmanın engellenmesine olanak sağlıyor. Lefkoşa’da kuzey ile güney Kıbrıs’ta bulunan dere kenarları arasındaki fark tüm çıplaklığıyla görülüyor.

Ekonomik açıdan farklı yollarda seyreden Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi arasında birçok alanda gözle görülür farklar gün ve gün ortaya çıkıyor. Toplu taşımadan, trafiğe, eğitimden, turizm ve sağlığa kadar birçok alanda görülen farklılıklar Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyindeki refahı anlatıyor. Kıbrıs’ın güneyinde ve kuzeyinde bulunan dere kenarlarını karşılaştıran YENİDÜZEN, bu alanların nasıl değerlendirildiğini gündeme getiriyor. Fotoğraf karelerine yansıyan Kanlıdere’nin kuzey bölgesinde Dereboyu’na bağlan kısmı ile Kıbrıs’ın güneyindeki bölümündeki kısmında bulunan dere kenarları görülüyor. Kıbrıs’ın güneyinde olan dere kenarı bir sosyal aktivite alanı olarak kullanılıyor. Farklı yapılaşmanın önüne geçen bu yapılar, sadece sosyal aktivite alanı olarak kullanılırken, bu sayede hiçbir can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmıyor.

Güneyde, yürüyüş parkuru, bisiklet yolu gibi günlük spor aktivitelerin yapıldığı dere kenarları, ahşap korkuluklarla çevrilmiş durumda. Gerekli görülen yerlere üst geçit köprü ilavesi ve akarsu yatağının yapıldığı alanların etrafı da ağaçlarla çevrilmiş durumda. Çeşitli çiçek ve ağaçlar ile yeşillendirilen alanda birçok renk görmek mümkün. Çevre temizliğinde verilen önem ise parkur boyunca, belirli aralıklarla her noktaya koyulan çöp kovalarından anlaşılıyor.