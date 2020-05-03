Güneyde cinayetten aranan zanlılar kuzeyde bulundu

Güneyde cinayet zanlısı olarak aranan ve kuzeye izinsizce geçen zanlılar V.E.M. ile T.E.H. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ayhan Arabi olayla ilgili bulguları aktardı. Arabi zanlı M.Ö.’in 11 Nisan’da gizlice Güzelyurt’tan kuzeye geldiğini ifade ederek, 10 Nisan’da güneyde meydana gelen cinayet vakasıyla ilgili aranan zanlıları evinde dört gün gizlediğini anlattı.

Polis, zanlıların 30 Nisan’da Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydederken, gönüllü ifade verdiklerini de belirtti.

Zanlı M.Ö.’nün itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin diğer zanlıların ifadeleri ile birlikte teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyleyen polis, 8 gün daha tutukluluk istedi.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)