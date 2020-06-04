Güneyde çalışanlar yeniden eylem yaptı

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve geçişlerin durmasıyla işini kaybetme noktasına gelen işçiler, geçiş noktalarının açılması talebiyle yeniden eylem yaptı.

Kuğulu Park’ta toplanan işçiler, davul-zurna eşiliğinde, ellerindeki pankartlarla Meclis önüne yürüdü.

Eylemciler Cumhuriyet Meclisi önünde "işimize dönmek istiyoruz" pankartı açtı, "kapıları açın işimize gidelim", "bıçak kemiğe dayandı" sloganı attı.

Eylem sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri ile eylemcilerin yanına gelerek, soruna çare bulunması için yaptıkları girişimleri anlattı.

Erhürman, eylemcilerin "çaresiz kaldık nasıl geçineceğiz" sitemine karşılık, sorunu iyi bildiklerini ve çözüm bulunması için Hükümetle görüştüklerini ancak henüz net bir sonuç çıkmadığını kaydetti.

Erhürman, liderler arasında 8 Haziran tarihinin konuşulduğunu ve bazı öncelikler belirlendiğini anımsatarak, hükümetin de yapacağı değerlendirmeler ile ortaya bir sonuç çıkacağına inanç belirtti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eylem alanındaki temsili 5 işçiyi görüşmek için Meclis’e çağırdı, eylemciler ise bunu kabul etmedi.

Başbakan Ersin Tatar ise Meclis bahçesine çıkarak eylemcilerle görüştü. Tatar, koşulların oluşması halinde en erken zamanda işlerine geri dönmelerinin en büyük temennisi olduğunu belirtti. Konunun üzerinde çalıştıklarını belirten Tatar, aldıkları kararı en erken zamanda açıklayacaklarını söyleyerek eylem alanından ayrıldı.

Meclis önündeki kalabalık, eylemine bugünlük son verdiğini belirterek dağılmaya başladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçiş kaplarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi yarın toplantıya davet etti.

Kuğulu Park’ta toplanan işçiler, davul-zurna eşiliğinde Meclis'e yürüdü...

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FOTO: DEVRİM DEMİR