Güneyde bugüne kadar 4 bin kişiye test yapıldı

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs tespiti için bugüne kadar 4 bin test yapıldığı, günlük ortalama 300 ile 500 test gerçekleştirildiği belirtildi.

Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynaklarına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Nevroloji ve Genetik Enstitüsü Müdürü Leonidas Filaktu konuya ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarının görüldüğü ilk günden itibaren toplamda 4 bin tanı testi gerçekleştirildiğini belirtti.

Filaktu, günde ortalama 300 ila 500 örnek incelediklerini belirtirken, sonuçların açıklanmasında geciktikleri yönünde yapılan eleştirilere ise, kendilerinin sonuçları açıklama yetkisine sahip olmadıkları yanıtını verdi.