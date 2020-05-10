Güneyde bir ölüm daha, 6 yeni vaka

Son günlerde vakaların çok az görüldüğü güneyden, yine bir ölüm haberi geldi.

Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören, "ağır sağlık öyküsü" yer alan 73 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Kıbrıslı Rum kaynaklar, "Çok ciddi sağlık sorunları da bulunan 73 yaşındaki kadının son ölüm nedeninin COVID-19 hastalığı olduğu düşünülmektedir" açıklamasını yaptı.

Güneyde 2 kişi Covid-19 nedeniyle can verdi.

Yeni COVID-19 hastalığı vakaları ile ilgili olarak, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, toplam yeni 1.393 laboratuvar testi arasından 6 yeni vaka tespit edildi.

Daha önce teyit edilmiş vakaları izleme sürecinde toplam 228 test yapıldığı, herhangi bir pozitif duruma rastlanmadığı açıklandı.

Ayrıca Mikrobiyoloji Laboratuvarları'nda yapılan 229 testte de olumsuz bir sonuca rastlanmadı.

Yurt dışından dönen kişilere yönelik 237 laboratuvar testinde olumsuz bir sonuç çıkmadığı açıklanırken, özel bir inisiyatife yönelik yapılan 232 laboratuvar testinde 2 pozitif vaka belirlendi.

Ayrıca, Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel ekiplerin kontrol programından ortaya çıkan 93 tanıdan 4'ünde pozitif vaka saptandı.

Perakendecilik ve inşaat şirketlerinde çalışanlar üzerinde yapılan 374 laboratuvar testinden hiçbir vaka tespit edilmediği duyuruldu.

Kıbrıs'ın güneyinde toplam pozitif vaka sayısı İngiliz üslerindeki 10 vaka dahil 898 olarak açıklandı.

Ayrıca, Mağusa Genel Hastanesi'nde 2'si Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi edilen 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu; biri Limasol Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ve üçü de Lefkoşa Yoğun Bakım Ünitesinde olmak üzere toplam dört hastanın da solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi.