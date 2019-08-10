Güneyde aranıyor

Kıbrıs’ın güneyinde polis, pek çok suça karıştığı şüphelenen Nikos Karipidis isimli kişiyi arıyor.

Karipidis’in fotoğrafını paylaşan polis, 8 Ağustos tarihinde kara para aklama tehdidi, komplo kurmak ve ağır suç işlemek gibi suçlarla bağlantısı olduğunu duyurdu. 26 yaşındaki Nikos Karipidis’in Baf’ta yaşadığı bildirildi.

Görenlerin, 26-806021 no’lu telefondan Baf Polisini veya herhangi bir polis karakolunu haber vermelerini veya 1460 yurttaş hattını aramaları istendi.