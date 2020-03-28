Güneyde 17 corona pozitif daha
Kıbrıs'ın güneyinde bugün 17 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 179 oldu
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Kıbrıs'ın güneyinde bugün 17 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 179 oldu
Vakalardan 10'u başka pozitif vakalar ile temas sonucu hastalandı. Ayrıca Avrupa'dan Kıbrıs'a dönen 3 kişi, İngiliz üslerinden 1 kişi de hastalar arasında bulunmakta.
Diğer 3 kişinin nasıl hasta olduğu ise henüz bilinmiyor.
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