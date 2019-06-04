Güneyde 15 yaşındaki kız kayıp

Kıbrıs’ın güneyinde dün Lefkoşa’daki evinden ayrılan 15 yaşındaki Viviana-Gabriela Boros’un kayıp olduğunu bildirdi.

Boros’un fotoğrafını paylaşan Kıbrıs polisi kayıp kızın 1.60 boyunda olduğunu açıkladı. Evden ayrıldığında üzerinde siyah pantolon, üzerinde beyaz çizgileri olan siyah üst ve beyaz spor ayakkabı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis Viviana-Gabriela Boros’u görenlerin veya bulunmasında yardımcı olabilecek kişilerin en yakın polis merkezi ile temasa geçmeleri veya 22-802222 ile 460 Vatandaş İletişim Hattı’nı aramaları istendi.