Güneyde 13 aylık bebek RSV virüsünden öldü

Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa’daki Makarios Hastanesinde, RSV virüsü semptomları nedeniyle tedavi altına alınan 13 aylık kız bebeğin, geçtiğimiz Perşembe günü öldüğü belirtildi.

Rum basınından Alithia gazetesi, 13 aylık bebeğin, bebeklerde ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan Respiratuvar sinsitiyal virüs (RSV) nedeniyle öldüğünü yazdı.

Gazete, bunun, RSV virüsünden ilk ölüm vakası olduğunu da belirtti.