Güney tüm uçuşları durduruyor

Kıbrıs (güney) Ulaştırma Bakanı Yannis Karousos, Güney Kıbrıs havalimanlarına tüm uçuşlarının 21 Mart tarihinden itibaren yasaklanacağını; ve bunun tüm ülkelerden gelen uçuşlar için geçerli olduğunu söyledi.

Bakan, konu üzerinde bir kararname yayımlayacağını da açıkladı. Karousos kendi Twitter hesabına “21 Mart tarihinden itibaren tüm Kıbrıs havalimanlarına uçuşlar yasaklanıyor. Konu üzerine bir kararname yayımlayacak ve tüm ülkeler için geçerlidir” diye yazdı.