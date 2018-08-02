Günay: Tüketicilerin korunması gerekiyor

KKTC Merkez Bankası Başkanl Rifat Günay, tüketicinin korunması gerektiğini söyleyerek, “Riski daha iyi yönetecek kurumlar bankalardır, Ekonomi Bakanı’nın isteği ile bu yönde bir çalışma başlattık, önümüzdeki günlerde sonuçlarını açıklayacağız” dedi.

Merkez Bankası’nın dövizle borçlanmayı yasaklamak gibi bir yetkiye sahip olmadığını anlatan Günay, “Döviz gelirleri olmayanlara döviz kredisi kullandırılması durumunda, bankacılık sektörünün sermaye ihtiyacını düzenlemeye çalıştıklarını” anlattı.

Merkez Bankası yeni Başkanı Rifat Günay,

“kâr” amaçları olmadığını, temel hedeflerinin bankacılık sektörünü düzenlemek olduğunu belirtti.

Günay, Merkez Bankası olarak 10 milyar TL bilanço büyüklüğüne sahip olduklarını söyledi.

Bankacılık sisteminin bilanço büyüklüğünün de 30 milyar TL olduğunu belirten Günay, bunun 24 milyarının mevduatlardan oluştuğunu ifade etti.

Kredilerin % 5.46’sının “batık” alacak olarak ortaya çıktığını anlatan Günay, bu oranın yüksek olduğunu anlattı.

Kredilerin yarı yarıya yabancı ve Türk Lirası üzerinden olduğunu anlatan Günay, sektörün kârlılığının arttığını anlattı.

“Artışın asıl sebebi döviz kur farkından” diyen Günay, asıl beklentilerinin gerçek bankacılık işlemlerinden kârlılık olduğunu söyledi.

Krizle gelmişti

2000 yılında Yurtbank’la başlayan “bankacılık krizi”nde uzman olarak adaya geldiğini belirten Günay, 10 yıl boyunca da KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nda görev yaptığını belirtti.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay bir basın toplantısı düzenleyerek kendini tanıttı, hedefleri hakkında bilgi verdi.

TL’nin değer kaybı

Türk Lirası’nın değer kaybına da değenen Günay, “Başka bir ülkenin para birimini kullanıyorsanız, kendi para politikanızı belirleyemezseniz” dedi.

“KKTC Merkez Bankası’nın Türkiye’den bağımsız faiz oranlarına müdahalesi söz konusu değil” diyen Günay, bu durunda kamu maliyesine ilişkin politikalara tepki verilebileceğini, hükümetin de bunu yaptığını söyledi.

Alacakların tahsilinin hızlandırılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Günay, şu anda izlenen süreçte bankaların 10 yılda alacaklarının tahsili için mesafe alabildiğini belirtti.

“Kooperatiflerin” bankalardan farklı bir işlem yapmadığını söyleyen Rifat Günay, mali sektöre bir bütünlük içinde hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

“Kooperatifleri denetim altına almak gibi bir çabamız yoktur” diyen Günay, riski birlikte yönetmek yönünde bir yöntem bulunmasının şart olduğuna da değindi.

SORULAR

”Türkiye’deki gelişmeler dövizi nasıl etkiler” sorusuna Merkez Bankası Başkanı Günay, “Dövize müdahale şansımız yoktur, ancak etkilerini azaltmak içşn ne yapabiliriz, buna bakıyoruz” dedi.

“KKTC Bankacılık Sektörü sapasağlam ayaklarının üzerindedir” diyen Rifat Günay, bankaları yakından takip ettiklerini söyledi.

2001 yılındaki koşullarda olmadıklarını anlatan Günay, KKTC Merkez Bankası’nın kendini çok geliştirdiğini, insan kaynağı olarak da sektöre yön verecek durumda olduğunu anlattı.