Gümrük’te bir çalışan covid-19

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı, daire, bugünkü hizmetlerini ‘sağlık ihtiyaçları dışında’ durdurdu.

Dairede bulunan çalışanlar ve vatandaşlar, dışarıya çıkarıldı. Ekipler dairede çalışma yapıyor. YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgide, dün dairede tüm çalışanlara yapılan test sonuçlarında bir çalışanın Covid-19 çıkmasıyla dairede hareketli saatler yaşanıyor.

Bu çalışanın testinin pozitif çıkmasıyla ikinci bir teste tabi tutulduğu ifade edildi. Daire, bugünkü hizmetlerini acil olan sağlık ihtiyaçları dışında durdurdu.