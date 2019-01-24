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Gümrüksiz güneş gözlüğü ve saat ele geçirildi

Gümrüksiz güneş gözlüğü ve saat ele geçirildi

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde dün bir araçta yapılan  aramada,  gümrüksüz 5 bin 906 güneş gözlüğü ile bin 970 kol saati ele geçirildi.

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde dün bir araçta yapılan  aramada,  gümrüksüz 5 bin 906 güneş gözlüğü ile bin 970 kol saati ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, şüpheli görülen bir araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 5 bin 906 adet muhtelif markalarda güneş gözlüğü, 2 bin 955 adet gözlük kılıfı ve bin 970 adet muhtelif markalarda kol saati bulundu.

Söz konusu mallar Gümrük ve Rüsumat Dairesine teslim edilirken, olayla ilgisi görülen H.G.D. (K-50) hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖLÜM 
 
Dün öğle saatlerinde Gazimağusa’da sakin Zülfiye Tokay (K-72), ikametgahının mutfağı içerisinde ölü olarak bulundu.  Soruşturma sürüyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU 

Lefkoşa’da dün  T.Ş.’nin (E-22) ikametgahında ve üzerinde yapılan aramada,  yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındı. Zanlı tutuklandı.

Lefkoşa’da T.G.’nin E-18) üzerinde yapılan aramada ise  “extacy” türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 50 adet hap bulunarak emare  alındı. T.G. tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 

Ercan Havaalanı’nda dün, E.İ.(E-43), 20 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tespit edildi.  E.İ. hakkında ayasal işlem başlatıldı.

 

 

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