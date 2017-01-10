Gülben Ergen rüzgarı

Premier Balo salonunda gerçekleştirilen Gülben Ergen Yeni Yıl Gala Gecesi 2000 kişiye ev sahipliği yaptı. 2,5 saat boyunca sahnede kalan Gülben Ergen tüm otel misafirlerine seslendi, gece coşkulu bir ortamda gerçekleşti. Gülben Ergen; konser öncesi basın mensuplarına “Terörün, şiddetin bittiği, kardeşliğin, barışın ve huzurun yaşanacağı bir yıl olsun” dedi. Gülben şarkıları kadar yine giydiği iki ayrı çok şık kıyafet ile de dikkat çekti.

Sahneye çıkmadan önce twitter hesabından sevdiklerine hayranlarına seslenen sanatçı “Ülkemde terörün, şiddetin bittiği, kardeşliğin, barışın ve huzurun yaşanacağı bir yıl olsun” yazdı

Rezervasyonlarını ve bilet satışlarını 15 gün önce bitiren sanatçı sahneye adeta kapalı gişe olarak çıktı.