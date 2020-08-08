GTMK’da derslik sorunu

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlamasına kısa süre kala Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nde derslik sıkıntısı yaşanıyor.

4 dersliğe ihtiyacı olan okulda, bu konuya çare aranıyor. Okulun hemen yanında bulunan Kurtuluş Lisesi’ne bir geçiş açılarak, derslik sorunu çözülmesi planlanırken, veliler; pandemi sürecinde iki okulun öğrencilerinin karışabileceği konusunda endişeli.

Eğitim Bakanlığı sorunun kısa süre içerisinde aşılması için çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ali Yaman, Güzelyurt Türk Maarif Koleji Müdürü Fuat Tek ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği Asbaşkanı Barış Kardana konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ali Yaman:

“Amacımız sorunu çözmek ve çocukların eğitimini aksatmamak”

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ali Yaman, okulda böyle bir sorun olduğunu doğruladı, bu sorunun çözümü için uğraştıklarını söyledi.

Yaman, “Okulda böyle bir sorun var. Bakanlık olarak bu sorunun çözümü konusunda uğraşıyoruz. İki okulun müdürleri ve Okul Aile Birliği üyeleriyle yeniden masaya oturacağız. Kısa sürede çözüm bulmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız sorunu çözmek ve çocukların eğitimini aksatmamak” açıklamasını yaptı.

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Okul Müdürü Fuat Tek:

“Bir yerden düzeltip, bir yerden bozmak olmaz”

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Okul Müdürü Fuat Tek, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunarak, konu hakkında çalışmaların sürdüğünü ve bu soruna kısa süre içerisinde bir çözüm bulunacağını belirtti.

“Okulumuzda derslik sorunu var. Bu sorunun kısa sürede çözülmesi gerekiyor. Bakanlık da bunun için uğraşıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı kısa süre sonra başlayacak. Bu kadar kısa bir zamanda yeni bir bina yapma imkânımız yok. En azından şimdilik bu soruna geçici bir çözüm bulmak durumundayız. Tüm paydaşlar sorunu çözmek için uğraşıyor. Bu noktada, hem bizim okulumuz, hem de Kurtuluş Lisesi’nin mağdur olmaması lazım. Yani bir yerden düzeltip, bir yerden bozmak olmaz. İki okulun da amacı eğitim vermek ve pırıl pırıl çocuklar yetiştirmek. Kısa süre içerisinde bu sorunun çözüleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

GTMK Okul Aile Birliği Asbaşkanı Barış Kardana:

“Bu sorun çözülmezse çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz”

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği Asbaşkanı Barış Kardana da yaptığı açıklamada, sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, başka bir okulda yeni bir dersliğe geçilmesinin pandemi sağlık açısından endişe verici olduğunu söyleyerek, okullar açılana kadar bu sorun çözülmezse velilerin çocuklarına okula göndermeyeceğini dile getirdi. Kardana; “Okulumuzda bir derslik sorunu var. Biz, Okul Aile Birliği Yönetimi olarak toplandık ve çeşitli önerilerde bulunduk. Günün sonunda bizim önerilerimiz kabul görmedi. Şimdi, yeni dersliklerin Kurtuluş Lisesi’nde verilmesi isteniyor. Biz veliler olarak buna karşıyız. Eğer bir kapı açılıp liseye geçiş olacaksa, iki okulun öğrencileri karışacak ve bu hem eğitim, hem de sağlık açısından iyi olamayacak. Böyle bir dönemde çocukları kalabalık ortama sokmamalıyız. Kısa süre sonra yeni öğretim yılı başlayacak. Eğer bu sorun çözülmezse biz veliler olarak çocuklarımızı okula göndermeyi düşünmüyoruz” dedi.