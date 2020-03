Gözler Kıbrıs çözümünde

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sokağa inen YENİDÜZEN, vatandaşın nabzını tuttu, “Seçilecek olan Cumhurbaşkanı’ndan ne bekliyorsunuz?” diye sordu.

Fehime ALASYA



Ülkede birçok alanda sıkıntı olduğunu belirten yurttaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından ilk iş ‘Kıbrıs sorununun’ ve çözüm sürecinin masaya yatırılması gerektiğini düşünüyor.

Seçilecek olan Cumhurbaşkanı’ndan beklentisini dile getiren vatandaş, öncelikle Kıbrıs sorununu işaret ederek, yıllardır süregelen belirsizliğin artık her şekilde netlik kazanması gerektiğini dile getirdi.

Kimi vatandaş Kıbrıs sorununa ilişkin ‘barış her iki toplum için de elzemdir’ değerlendirmesinde bulunurken, kimisi de ‘toplum çıkarlarımız gözetilerek hareket edilmeli’ görüşünden yana hemfikir.

Cumhurbaşkanı’nın öncelikli görevi arasında ilk olarak dış ilişkilerin iyi bir zemine oturtulması olduğunu kaydeden vatandaşlar, iç siyasette ise ülkedeki gergin ortamın sonlandırılması gerektiğine değindi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş belirten bazı vatandaşlar, kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde gerçekleştirilen ve sonuçsuz kalan görüşmelerin, akabinde 5’li müzakere ifadelerinin de dillendirilmesiyle rafa kalktığına değinirken, AB ve BM liderlerinin devreye girmesi gerektiğini savundu.

Bazı vatandaşlar ise Kıbrıs sorununa ilişkin tıkanıklığın yıllardır var olduğunu ve çok daha uzun bir süre de çözülemeyeceğini belirterek, bu konuya olan inancını yitirdiğini anlattı.

YURTTAŞ NE DEDİ?

Özel Kadıoğlu: “Çocuktuk, büyüdük bu sorun ile boğuşuluyor, bitti bitiyor derken, 40 yıl geçti”

“Kıbrıs sorunu konusunda zaten umudumuz yok, kalmadı. Seçilecek olan Cumhurbaşkanı’ndan bizim mevcut sistemimizi korumasını bekliyoruz. Çocuktuk, büyüdük bu sorun ile boğuşuluyor, bitti bitiyor derken, 40 yıldır yaşlandık hala bitmedi, biteceğini de düşünmüyorum. Bu aşamadan sonra çözüme yaklaşmamız bence imkânsız. Etrafımızdaki bir doğal gaz sorununu dahi çözemedik, Kıbrıs sorununu mu çözeceğiz? Vatandaş artık umudunu yitirdi.”

Yalkın Sekizyüz: “Artık AB ve BM liderleri oturup bu konuyu öyle veya böyle çözmeli”

“Garantör devletlerin hüküm sürdüğü bölgede nihai kararı bizler veremeyiz. Bence artık AB ve BM liderleri oturup bu konuyu öyle veya böyle çözmeli. Bizim liderimizin de bu yönde baskıcı olması gerek. Seçilecek olan liderin bizi yurt dışında iyi temsil etmesi gerek. Kıbrıs’ın her iki tarafı da eşit statüde olmalı.”

Erdoğan Arpalıklı: “Kıbrıs sorun 40 yıldır rafa kalktı, 90 yıl daha düzelmez”

“Gelecek olan Cumhurbaşkanı ilk iş olarak Kıbrıs sorunu ardından iç meselelere eğilmeli. Kıbrıs sorunu Montana görüşmeleri ardından rafa kalktı. Çözüm için iki tarafın da gönüllü olması gerek ama Kıbrıs’ın güneyi buna yaklaşmıyor. Liderler devreye girip bir ortak yol bulmalı. İki tarafında uzlaşmaya gönüllü olması gerek. Bu açıdan çözümü konuşacaksak çok zor. Bu sorun 40 yıldır zaten rafa kalktı, şimdi değil. 90 sene daha da böyle sürer.”

Özge Çıralı: “Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik adımlar atılmalı”

“En büyük beklenti bence çözümdür. Dış ilişkilerin kaldığı yerden devam etmesini istiyoruz. Öncelikle AB-BM liderleri de bu konuya eğilmeli. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik adımlar atılmalı. Ortamı geren adımlar olmamalı.”

Hasan Karakaş: “Siyasiler halkı her zaman etkiliyor, bunu unutmadan hareket etmeli.

“Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi dışta temsil etmesi çok önemli. Ülke insanının hak ve isteklerini korumalı. Siyasiler halkı her zaman etkiliyor, bunu unutmadan hareket etmeli. Kıbrıs sorunu için ise hiçbir lider Güneyin isteği olmazsa bu sorunu çözemez. Böyle ne kadar devam eder bilemiyorum. Bu durum her şekilde artık bir sonuca bağlanmalı.”

Erbay Eren: “İki toplum liderinin gelecek için birlikte çalışması ve birlik mesajı vermesi gerek”

“Bence bu toplumun gelir düzeyini düşünecek, gelecek için güven veren, birlik beraberliği sağlayan, toplumuna sahip çıkan bir girişimci olmalı. Ülkedeki otoriter ortam ortadan kalkmalı. Kıbrıs sorununda ise bir an önce gelişme kat edilmeli. 2 bölgeli düzenin seviyeli ve adil bir şekilde korunarak devam ettirmek çok önemli. Bu sorunlardaki tıkanıklığı açmak için ise 2 toplum liderinin gelecek için birlikte çalışması ve ona göre de birlik mesajı vermesi gerek.”

Mustafa Çetinkayalı: “Doğal gaz konusun bile çözemedik kaldı ki Kıbrıs sorunu…”

“Seçilecek olan Cumhurbaşkanından en başta ülke şartlarını gözeterek müzakerelere devam etmesini istiyoruz. Kıbrıs’ın güneyi maalesef anlaşma taraftarı değil, o yüzden bu konunun 100 sene sonra da çözülmeyeceğini düşünüyorum. Bence vatandaş, çözüm umudunu yitirdi. Bunun en basit örneği ise doğal gaz konusunda yaşıyoruz. Bu konuyu bile çözemedik.”

Mustafa Ar: “Her iki halk için de barış elzemdir. Bu sorun bir an önce çözülmeli”

“Bence ilk olarak bizi en iyi şekilde temsil etmesini bekliyoruz. İrademiz, nüfus yapımız ve bunların korunması özellikle çok önemli. Çünkü tüm bunlar giderek elimizden kayıyor. Kıbrıs sorunu da bir an önce çözülmeli. İki tarafın da çözüm için çaba sarf etmesi gerek. Her iki halk için de barış elzemdir. Bu sorun bir an önce çözülmeli.”