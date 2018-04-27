Gözler belediye meclis üyelerinde

Uzlaşıya göre; küçük yerleşim yerlerinde ortak liste çıkarılacak, büyük yerleşim yerlerinde ise her parti kendi amblemi altında belirleyeceği adaylara destek verecek. Tüm siyasi partilerde belediye meclis üyeliği için başvuru süreci devam ederken, hükümet ortakları belediye başkanlığında olduğu gibi belediye meclis üyesi adayları ile ilgili de ‘karma’ sistemi hayata geçirmek için mutabakata vardı. PARTİLERDE ‘YEREL SÜREÇ’ TAKVİMİ: CTP’de: Girne ve Çatalköy belediye başkan adaylığı başvuruları bugün tamamlanıyor. Değirmenlik’te Pazar günü ön seçim. Belediye meclis üyesi adaylığına yönelik ilçelerde çalışmalar yapılıyor.

HP’de belediye meclis üyesi adaylarına yönelik başvuru süreci devam ediyor, 5 Mayıs’ta tamamlanacak.

TDP’ise hem belediye başkan adayları, hem de belediye meclis üyeliği ile ilgili müracaatlar 30 Nisan’da sona erecek.

DP’de ise gözler bu akşam gerçekleşecek Parti Meclisi’ne çevrildi.

UBP’de belediye meclis üyesi adayları Çarşamba günü belirlenecek.

YDP’de ise tek belediye başkan adayı Lefkoşa’dan çıkacak, tüm bölgelerde belediye meclis üyesi adayı çıkarılacak.

YKP’de belediye meclisleri için aday adaylık başvurusu 7 Mayıs’ta sona erecek. Belediye başkanlıklarında ise son kararı İlçe Yönetim Kurulları verecek.

Ayşe GÜLER

Yerel seçim takviminde geri sayım başladı, siyasi partilerde hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyesi adaylarına yönelik süreç yoğunlaştı.

7 Ocak sonrasında ortaya çıkan 4’lü Koalisyon Hükümeti, yerel seçimde de hangi bölgelerde ‘ittifak’ yapacağına ilişkin görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan da aday çıkaracağı ve destekleyeceği bağımsız isimleri belirlemeye çalışıyor.

Tüm siyasi partilerde belediye meclis üyeliği için başvuru süreci devam ederken, hükümet ortakları belediye başkanlığında olduğu gibi belediye meclis üyesi adayları ile ilgili ‘karma’ sistemi hayata geçirmek için mutabakata vardı.

Varılan uzlaşıya göre; ‘küçük’ yerleşim yerlerinde ortak liste çıkarılacak, ‘büyük’ yerleşim yerlerinde ise her parti kendi amblemi altında belirleyeceği adaylara destek verecek.

Süreç işliyor…

Belediye meclis üyeliği adaylığı için CTP’de başvurular seçim takvimine göre alınacak.

HP’de 5 Mayıs’a, TDP’de 30 Nisan, YKP’de ise 7 Mayıs’a kadar müracaat kabul edilecek.

UBP’de son sözü gelecek hafta Çarşamba günü toplanacak MYK ve PM söyleyecek.

DP’de ise gözler bu akşam gerçekleşecek PM toplantısında.

Belediye başkanlığı için yalnızca Lefkoşa’da aday çıkaran YDP’de ise belediye meclisi adaylığı için müracaat alımı sürüyor.

CTP’de 3 belediye için çalışma, belediye meclisi adaylığı için başvuru…

CTP’de bir yanda 3 belediye ile ilgili aday belirleme süreci devam ederken, diğer taraftan da belediye meclis üyesi adaylığına yönelik başvuru alımları sürüyor.

Girne ve Çatalköy belediye başkan adaylığına yönelik başvurular bugün tamamlanırken, Değirmenlik’te ise ön seçim Pazar günü gerçekleşiyor.

Belediye meclis üyesi adaylığına yönelik ilçelerde çalışmalar yapılıyor. Bu konuda seçim takvimine göre hareket edilecek.

HP’de başvurular 5 Mayıs’ta bitiyor…

Halkın Partisi’nde ise belediye meclis üyesi adaylarına yönelik bir hafta önce başlayan başvuru süreci devam ediyor.

Müracaatların 5 Mayıs’a kadar tamamlanması planlanıyor.

Parti içerisinde görevlendirilen iki kişi, yerel seçimle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

TDP’de son tarih: 30 Nisan

TDP’ise hem belediye başkan adayları, hem de belediye meclis üyeliği ile ilgili müracaatlar sürüyor.

30 Nisan’a kadar başvuru kabul edecek olan partide, yapılacak MYK toplantısında belli olacak.

DP’de gözler Parti Meclisi’nde…

DP’de ise gözler Parti Meclisi’ne çevrildi.

Şu ana kadar yalnızca Tatlısu’da belediye başkan aday çıkaracağı kesinleşen, bir yandan da ‘ittifak’ ile ilgili görüşmelerini sürdüren DP’de yol

UBP’de MYK ve PM toplanacak

Ana muhalefet partisi UBP’de ise belediye meclis üyeleri haftaya belli olacak.

Her bölgede ilçe başkanları belediye meclis üyesi adaylarına yönelik çalışmalarını sürdüyor.

Yerel seçim gündemiyle önümüzdeki hafta Çarşamba günü UBP’de önce MYK ardından da PM bir araya gelecek.

Belediye meclis adaylarına yönelik son tablo belirlenecek.

YDP’de tek aday Lefkoşa’da…

YDP’de ise tek belediye başkan adayı Lefkoşa’dan çıkacak.

Önceki akşam yapılan MYK toplantısında ‘içinde bulundukları ekonomik durum’ nedeniyle diğer bölgelerde aday çıkarmama kararı alındı.

Buna göre; tüm bölgelerde belediye meclis üyesi adayı çıkarılacak.

Belediye meclis üyesi adaylarına yönelik müracaatlar sürüyor.

YKP’de belediye meclisleri için aday adaylık başvurusu kabul ediliyor…

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)’de belediye meclisleri için aday adaylık başvurusu kabul etmeye başlandı.

Başvuruların 7 Mayıs mesai bitimine kadar yazılı olarak YKP Genel Merkezi’ne ve İlçe Sekreterliği’ne iletilebileceği duyuruldu.

Belediye başkanlıklarında ise son kararı İlçe Yönetim Kurulları vereceği belirtildi.