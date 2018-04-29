Gönyeli'de temizliğe yatırım

Gönyeli’nin temizlik araç filosuna, yollar ve kaldırımlar için bir süpürge aracı daha katıldı

Gönyeli Belediyesi’nin ülkenin en güçlü belediye yapısına sahip olduğunu ifade eden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, her dönem en önemli hedeflerden birinin “daha temiz bir Gönyeli” olduğunu belirtti.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Benli, temizlik ve hijyeni önemsediklerini, bu yönde sürekli yatırım yaptıklarını belirterek, “Her türlü eleştiri ya da uyarıyı da anında değerlendiriyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Bizlerin görevi sorunlara çözüm üretmektir” diye konuştu.

Günlük temizlik hizmetlerinin yanı sıra bu yıl da kenti kapsamlı bakıma aldıklarını ifade eden Benli, “Ne hizmet veriyorsak daha kalitelisini vereceğiz” politikasıyla hareket ettiklerini, cadde dönüşüm projeleri dahil pek çok ciddi altyapı yatırımına rağmen, kendileri için temizlik hizmetlerinin en önde geldiğini kaydetti.