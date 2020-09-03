Gönyeli'de "İlkyardım Farkındalık Seminleri"

Gönyeli Belediyesi, bölgedeki işletmelere yönelik ‘İlkyardım Farkındalık Seminler”i düzenliyor

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan farklı sektördeki işletmelere Sağlık Bakanlığı Uzman Eğitmenleri Filiz Uzun ve Aynur Özkum İzveren tarafından seminer verilecek.

8-10 Eylül tarihlerinde yer alacak “İlkyardım Farkındalık” seminerlerine tüm sektör yöneticileri, çalışanları ve ilgi duyanlar katılabilecek. Seminere katılmak isteyenlerinin önceden kayıt yaptırması gerekiyor.

Başvuru süresi 3-7 Eylül olarak belirlenen İlkyardım Farkındalık Seminerleri için 0533 834 65 15 numaralı telefonla iletişim kurulabilir.