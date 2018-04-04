Gönyeli Sam'da yeni dönem başlıyor

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yeni sezonun, yarın etkinliklerle başlayacağı belirtildi.

Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre kokteylli sezon açılışında, Seramik Kursiyerleri Sergisi, Resim Kursiyerleri Sergisi, Fotoğrafçılık Kursiyerleri Sergisi de yer alacak.

Gönyeli SAM Kursiyerlerinin keman, gitar ve piyano dinletisi de sunacağı etkinliğe, tüm kültür ve sanatla ilgili vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.