Gönyeli’de “şehir planı ve kenti disiplinine” uymadığı gerekçesiyle bir mobese platformunun belediye tarafından kaldırılmasından sonra yeni bir gelişme yaşandı.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Polis Genel Müdürünü ziyaret ederek, çözüm çağrısında bulundu. Benli, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’yla görüştü.



Kent güvenlik sistemlerine karşı olmadıklarını belirten Başkan Benli, geçmişte, mobese sistemlerinin altyapısına yönelik polise destek de verdiklerini anımsattı.



“Polisle işbirliği yönünde uzlaştık, mühendislerimiz birlikte hareket ederek çözüm üretecekler” diyen Benli, polis müdürlüğüne teşekkür etti.

Geçtiğimiz gün, ‘belediyeden izin alınmadan’ Gönyeli’ye monte edilen mobese direği, gerilim yaratmıştı.

Belediye ekipleri direği kaldırmış, Benli, şu açıklamayı yapmıştı:

“Gönyeli planlı bir kenttir, estetik gelişim ve şehir disiplini anlamında hassastır. Güvenlik kameralarına karşı değiliz ancak yerel yönetimleri hiçe sayan ‘mobese ucubeliği’ne de izin verme niyetimiz yoktur. Bu kenti gelişigüzel bir ‘demir yığını’ yaptırmayız. Sayın Polis Genel Müdürü, eğer Gönyeli’yi biz yönetmeyeceksek bu koltuklarda da oturmayız!”