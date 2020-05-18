Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli ile Polis Genel Müdürlüğü arasındaki “mobese kurulum” tartışması yeni bir boyut kazandı.

“Bu kenti gelişigüzel bir demir yığını yaptırmayız” diyen Benli kente yeniden kurulmak istenen profillere yine karşı çıktı, olay yerine gitti, inşaata müdahale etti.

Çağaloğlu Benzin İstasyonu yakınlarında bulunan bölgeye MOBESE direği yerleştirilmek istenmesi sonucu Başkan Benli, çalışma yapan personele izin vermeyerek çelik profiller üzerine çıktı.

Polis, “kamu çalışmalarına engel olmak” iddiasıyla Benli’yi tutuklamak istedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da olay yerine giderek Ahmet Benli’ye destek verdi.

“Geçen hafta polisle görüşmüş, uzlaşmıştık, bizim mühendislerimizin çalışmalarına ve görüşlerine saygı göstereceklerini söylediler, işbirliği sözü aldık, yine kimse umursamadı” diyen Benli, yerel yönetimlerle uzlaşılmadan atılacak her adıma engel olacağını söyledi.

Benli, kente dün yeniden monte edilmek istenen çelik profile isyan etti, “Şehir planlaması, estetiği ve mühendislerimizin görüşleri dikkate alınmadığı sürece iznimiz yoktur” dedi.

Ahmet Benli “Kentleri biz yönetmeyeceksek bu koltuklarda oturmayız” görüşünde ısrarcı olduğunu vurguladı.







Yeniden bir araya geldi



Bu gelişmeler sonrasında Polis Genel Müdürü Süleyman Manaoğlu ile Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin yeniden bir araya geldiği öğrenildi.

Görüşmeden bir kez daha “birlikte hareket etme ve işbirliği” kararı çıktığı bilgisi verildi.

Ahmet Yalçın Benli, geçen hafta da Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret ederek görüşmüş, kent güvenlik sistemlerine karşı olmadıklarını, hedeflerinin ‘Kent Güvenliği’ kadar ‘Kent Güzelliğini’ de gözetmek olduğunu belirtmişti.

İşte Gönyeli’nin sunduğu alternatifler





Gönyeli Belediyesi'nin mimar, mühendis ve şehir plancılara çizdirdiği alternatif mobese projeleri de medyayla paylaşıldı. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’nin "Bu projelerin maliyetini de karşılamaya hazırız, yeter ki kentlerimizin estetiğini bozmayalım" dediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a göre;

“Suni gündem yaratılıyor”



Gönyeli’de MOBESE kurulumu ile ilgili başlayan tartışma sürerken İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, suni gündem yaratılmaya çalışıldığını söyledi. BRT’de yayınlanan Burası Önemli programına konuşan Baybars, önceden neden İtiraz Kurulu’na gidilmediğini sordu.

MOBESE’nin montaj aşamasında yer tespiti yapıldığını ve birçok unsurun göz önünde bulundurulduğunu belirten Baybars, “Neden kurulum aşamasında tepki gösteriliyor anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Baybars, Polis Genel Müdürlüğü ile de görüştüklerini belirtirken, “Bize göre suni bir gündem yaratılmaya çalışılıyor” iddiasını ortaya attı. (BRT)