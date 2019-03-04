Gönyeli altgeçit 'karara' kaldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görüşülen Gönyeli Alt Geçit davasında taraflar hitaplarini az önce tamamladı. Davacı avukatı Ünver Bedevî arazinin yolsuz kalışı ile ciddî bir değer kaybı yaşandığını savundu. Davalı avukatlarından Hasan Esendagli davanın ret edilmesi gerektiğini davacının davasında başarılı olamadığını öne sürdü. Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı dava kararının günsüz bıraktı.

Devrim DEMİR mahkemeyi izledi, yazdı...

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