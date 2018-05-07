Goller onlardan soruldu

K-Pet Süper Lig’de K.Kaymaklı’dan Uğur Gök, Birinci Lig’de Hamitköy’den Özgür Ongun, U21 Süper Lig’de Ali Avcısoy, U21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda Maraş’tan Faruk Akkuş ve Doğu Grubu’nda Emre Bayırlı sezonu gol kralı olarak tamamladı

K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’in yanı sıra U21 Süper Lig’de sezonun tamamlanması ile birlikte gol kralları da netlik kazandı. U21 Bölgesel Lig Batı ve Doğu gruplarında Maraş’tan Faruk Akkuş ve Düzkaya’dan Emre Bayırlı’nın gol kralı olmasının ardından K-Pet Süper Lig’de Küçük Kaymaklı’dan Uğur Gök, Birinci Lig’den Hamitköy’de Özgür Ongun ile U21 Süper Lig’de Türk Ocağı’ndan Ali Avcısoyu gol kralı olarak 2017 – 2018 sezonunu tamamladı.

Gök’ten 36 gol

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da Uğur Gök gol krallığında mutlu sona ulaştı. Ligin 29’uncu haftasında takipçisi Yenicamili John Ebuka Okoye’nin kırmızı kart görmesi sonrasında son haftada fileleri penaltıdan 1 kez havalandıran Uğur Gök 36 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Gök, Küçük Kaymaklı tarihinde 5’inci gol kralı olarak kayıtlarda yerini aldı.

Birinci Lig’de Özgür Ongun

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy forması giyen Özgür Ongun kaydettiği 28 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Ligin son haftasında Göçmenköy’e biri penaltıdan olmak üzere iki gol atan Ongun sezonu 28 golle noktaladı. Özgür, Hamitköy tarihinin ikinci gol kralı olarak kayıtlara geçti.

Krallık Avcısoy’un

U21 Süper Lig’de gol krallığı sevinci yaşayan isim ise Türk Ocağı futbolcusu Ali Avcısoy oldu. Avcısoy 2017 – 2018 futbol sezonunda rakip fileleri 46 kez havalandırma başarısı gösterdi. Daha önce U21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda Maraş’dan 37 golle Faruk Akkuş, Doğu Grubu’nda 26 golle Düzkaya futbolcusu Emre Bayırlı gol krallıklarını ilan etmişti.