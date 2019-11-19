Gölgem Tatlıcıoğlu: Yurt dışı tatil bileti güzel olurdu
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Diyetisyen)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Her canlı gibi değerli
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Doktor olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İnsanlar
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Daha uzun süre yurt dışında yaşamamak
En büyük sevincim… Ailem
Hayatımın dönüm noktası… Landmark eğitimi
Beni en çok etkileyen yazar… Yuval Noah Harari
Başucumdaki kitap… Yaşam dediğin 9 metre
En keyif aldığım müzik… Jason Mraz- Life is Wonderful
En son izlediğim film… Limitless
Kendim için son aldığım şey… Uçak bileti
Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir gün takarım diye sakladığım takılar
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Yurt dışı tatil bileti :)
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Gereksiz korkularım
Kendimde beğendiğim özellik… Enerjim
Olmasa da olur… Acı
Olmazsa olmaz… Kırmızı şarap
En iyi yaptığım yemek… Fajita
Hayalimdeki dünya… Çıkarsız, gerçek sevgi ile yaşayan insanlar
Aşk benim için… Hormonlar karmaşası
Onunla çok tanışmayı isterdim… Tanışmamız gerekenleri zamanı geldikçe tanıyoruz zaten...
Görmek istediğim yer… Bugüne kadar görmediğim her yer…
Mutlaka yapmak istediğim… Kuzey ışıklarını görmek
Son olarak söylemek istediklerim… Hayatta olmak, anda kalabilmek ne güzel şey… Küçük dertleri görmezden gelip, geçici olduğumuzu unutmadan dolu dolu yaşanacak günlerimiz bol olsun… Sevgi ile kalın…