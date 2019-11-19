Gölgem Tatlıcıoğlu: Yurt dışı tatil bileti güzel olurdu

(Diyetisyen)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Her canlı gibi değerli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Doktor olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İnsanlar

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Daha uzun süre yurt dışında yaşamamak

En büyük sevincim… Ailem

Hayatımın dönüm noktası… Landmark eğitimi

Beni en çok etkileyen yazar… Yuval Noah Harari

Başucumdaki kitap… Yaşam dediğin 9 metre

En keyif aldığım müzik… Jason Mraz- Life is Wonderful

En son izlediğim film… Limitless

Kendim için son aldığım şey… Uçak bileti

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir gün takarım diye sakladığım takılar

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Yurt dışı tatil bileti :)

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Gereksiz korkularım

Kendimde beğendiğim özellik… Enerjim

Olmasa da olur… Acı

Olmazsa olmaz… Kırmızı şarap

En iyi yaptığım yemek… Fajita

Hayalimdeki dünya… Çıkarsız, gerçek sevgi ile yaşayan insanlar

Aşk benim için… Hormonlar karmaşası

Onunla çok tanışmayı isterdim… Tanışmamız gerekenleri zamanı geldikçe tanıyoruz zaten...

Görmek istediğim yer… Bugüne kadar görmediğim her yer…

Mutlaka yapmak istediğim… Kuzey ışıklarını görmek

Son olarak söylemek istediklerim… Hayatta olmak, anda kalabilmek ne güzel şey… Küçük dertleri görmezden gelip, geçici olduğumuzu unutmadan dolu dolu yaşanacak günlerimiz bol olsun… Sevgi ile kalın…