Gol düellosu İskele’nin: 4-3

K-Pet Süper Lig’in ilk haftasında ligin iddialı ekipleri Gençler Birliği ve Yalova, İskele’de karşılaştı. Özellikle ikinci yarısı nefes kesen karşılaşma, Gençler Birliği’nin 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı. Gençler Birliği bu galibiyetle lige 3 puanla başlarken, Yalova ise ligin ilk haftasında puanla tanışamadı.

Son anlar nefes kesti

İskele’de oynanan karşılaşmada Gençler Birliği maçın 67’nci dakikası itibariyle skoru 4-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra maçı bırakmayan Yalova, bir anda skoru 4-3’e getirmeyi başarsa da, maçta başka gol bulamadı ve mücadeleyi 4-3 kaybetti.

STAT: İskele Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Sertan Alkın**, Halil Erdem Canaloğlu**

G. BİRLİĞİ: Ali Aydemir**, Sinan Öğüt**, Mehmet Erol** (Dk.70 Mustafa Salman**), Sercan Çoban*, Yusuf Beyazi**, Mehmet Aylanç**, Şenol Şöför**, İbrahim Köse** (Dk.74 Sertan Kurukafa*), Yakubu Malik**, Nnaemeka Uzor***, Dingoli**

YALOVA İrfan Özbay*, Olvier Uche*, Yusuf Özbahar**, Erkan Gezici* (Dk.72 Selçuk Dilik**)

Mithat Küçükakaçalı** (Dk.79 Veli Avcı**), Tufan Gençay* (Dk.57 Ulaş Candanal**), Mahmut İneci**, Akafor**, Damboe**, Ali Özbahar**, Buğra Barın**

GOLLER: Dk.10 ve 67 Nnaemeka Uzor, Dk.15 İbrahim Köse, Dk.65 Şenol Şöför (P) (GB) Dk.74 ve 88 Akafor Dk.84 Ali Özbahar (Yalova)